صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرن شپ پروگرام کے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد

  • کراچی
انٹرن شپ پروگرام کے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب کے تحت منعقدہ انٹرن شپ پروگرام کے طلباء کی تقریب تقسیم اسناد منعقد ہوئی۔ جس میں صوبائی محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کی تقسیم اسناد کی تقریب میں خصوصی شرکت کی۔

محمد سہیل راجپوت نے طلباء کو دوران انٹرن شپ حاصل تجربے سے متعلق دریافت کیا۔ اس موقع پر طلباء کی جانب سے صوبائی محتسب سندھ دفتر سے متعلق عوامی آگاہی کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ صوبائی محتسب نے کہا کہ طلباء کی تجاویز، تجربہ اور شراکت قابل تحسین ہے جبکہ ہم جامعات میں صوبائی محتسب سہولت ڈیسک کے قیام پر بھی غور کررہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب پروگرام ،صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا 207 فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا حکم

پی ڈی پی،5اعشاریہ 7ارب کی سکیم مکمل کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :مویشی چور گینگ کیخلاف کارروائی ، 4 کارندے گرفتار

شجاعت پور روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ، شہری مشکلات سے دوچار

ٹریفک حادثات، 10افراد زخمی ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن