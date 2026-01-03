صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لکڑیوں سے بھرا ٹرک سڑک پر الٹ گیا

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مہران ہائی وے چاول گودام کے قریب ٹریفک حادثہ، لکڑیوں سے بھرا ٹرک سڑک پر الٹ گیا۔حادثہ سڑک پر گہرے گڑھوں کے باعث پیش آیا،ٹریفک پولیس کے مطابق حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، حادثے کے باعث متاثرہ سڑک پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوگئی۔

