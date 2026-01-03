صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ اردو کو ریٹائرڈ ملازم کے واجبات ادائیگی کاحکم

  • کراچی
جامعہ اردو کو ریٹائرڈ ملازم کے واجبات ادائیگی کاحکم

واجبات تسلیم شدہ ،عملدرآمد نہ ہونے پرتوہین عدالت کی کارروائی ہوگی،عدالت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازم کے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر ریٹائرڈ ملازم محمد اسماعیل کے پنشن اور واجبات 60 روز میں ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پنشن اور واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازم کے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ فنڈز کی کمی ہے ، مالی معاونت کے لئے وفاقی حکومت سے رجوع کیا جائے گا۔

عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ یونیورسٹی کا جمع کروایا گیا جواب غیر تسلی بخش ہے ، درخواست گزار کے واجبات تسلیم شدہ ہیں، یونیورسٹی نے تسلیم کیا کہ ریٹائرمنٹ کی مد میں 53 لاکھ سے زائد رقم واجب الادا ہے ، ریٹائرڈ ملازم کے واجبات 60 روز میں ادا کئے جائیں، عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے پر ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے ریٹائرڈ ملازم محمد اسماعیل کے پنشن اور واجبات 60 روز میں ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پنشن اور واجبات کی عدم ادائیگی سے متعلق درخواست نمٹا دی ہے ۔

