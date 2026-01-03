صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن و امان کے قیام کیلئے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

  • کراچی
امن و امان کے قیام کیلئے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کورنگی صنعتی ایریا میں امن و امان کی صورت حال بہتر بنانے کے لئے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔

نجی ٹی وی کے مطابق کراچی پولیس چیف آزاد خان نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (کاٹی)کی شکایات کے ازالے اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ایک خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی جس کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔نوٹی فکیشن کے مطابق ٹاسک فورس کی سربراہی ڈی آئی جی ایسٹ زون ڈاکٹر فرخ علی کریں گے جبکہ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کورنگی فدا حسین جانوری، ایس ایس پی ایس آئی یوسی آئی اے ڈاکٹر محمد عمران خان، ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبد الخالق اور ایس ایس پی ایسٹ زبیر نذیر شیخ ارکان ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

ڈی ایچ اے گوجرانوالہ میں سینٹورس مال کی تعمیر کا معاہدہ

بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

آئی جی اسلام آباد سے سپیشل پرسن بائیکر مصطفی علی کی ملاقات

ٹیکسلا کے علاقہ میں لین دین تنازع پر نوجوان قتل

مردان، ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے خاتون جاںبحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن