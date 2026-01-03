خطرناک عمارتیں خالی کرانے کیلئے ترجیحی اقدامات کا فیصلہ
جو عمارتیں پہلے ہی خالی کی جا چکی ہیں انہیں مسمار کیا جائے گا ، شرجیل میمن خالی کرائی گئی 59عمارتوں کے متاثرین کی رہائش کی ترجیح طے کی ہے ،سینئر وزیر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)حکومت سندھ نے کراچی شہر میں مخدوش ہو کر منہدم کی جانے والی عمارتوں کے رہائشیوں کو محفوظ رہائش فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے اور انہدام کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ متاثرہ شہریوں کو محفوظ رہائش فراہم کی جا سکے ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر محفوظ عمارتوں کو فوری خالی کرایا جائے ، فیصلے کے مطابق جو عمارتیں پہلے ہی خالی کی جا چکی ہیں انہیں مسمار کیا جائے گا ، متاثرہ رہائشیوں کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شہر بھر میں 588 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 471 کا سروے اسسٹنٹ کمشنرز نے مکمل کر لیا ہے ، حکومت نے 59 خالی کرائی گئی عمارتوں کے متاثرین کی رہائش کی ترجیح طے کی ہے اور متاثرہ خاندانوں کے لیے فلیٹس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حیدرآباد، سکھر اور صوبے کے دیگر شہروں میں بھی ایسے سروے کیے جائیں گے تاکہ خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کی جا سکے ۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صوبائی وزیر بلدیا ت ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں مخدوش عمارتوں کو جلد از جلد خالی کرانے اور جو خالی کرائی جا چکی ہیں انھیں منہدم کرنے اور متاثرہ افراد کی بحالی کے لئے ترجیحی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ۔