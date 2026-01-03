صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہم اور دہم کے یکساں امتحانی نصاب کی باضابطہ منظوری

  • کراچی
انگریزی ،ریاضی، طبیعات، کیمیا اور حیاتیات کے امتحانات اب پورے صوبے میں ایک ہی معیار کے تحت منعقد ہوں گے امتحانی پرچے نصابی کتابوں کے بجائے منظور شدہ یونیفارم امتحانی نصاب کی بنیاد پر ترتیب دیے جائیں گے ،نوٹیفکیشن جاری

 کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیرِ تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر صوبے میں پہلی مرتبہ تمام تعلیمی بورڈز کیلئے ایک مشترکہ امتحانی معیار طے کیا گیا ہے ۔اس سلسلے میں جماعت نہم اور دہم کے لیے یکساں امتحانی نصاب کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے ۔محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق انگریزی، ریاضی، طبیعات، کیمیا اور حیاتیات کے امتحانات اب پورے صوبے میں ایک ہی معیار کے تحت منعقد ہوں گے ۔ حکومتِ سندھ نے ان پانچ بنیادی مضامین کے لیے یکساں امتحانی نصاب اور تفصیلات کا جدول بھی منظور کر لیا ہے ۔نوٹیفکیشن کے مطابق اب امتحانی پرچے نصابی کتابوں کے بجائے منظور شدہ یونیفارم امتحانی نصاب کی بنیاد پر ترتیب دیے جائیں گے جبکہ اس سے قبل امتحانات براہِ راست نصابی کتب کے مطابق لیے جاتے تھے۔

یکساں امتحانی نصاب کے نفاذ کے بعد پہلی بار باقاعدہ اور واضح امتحانی نصاب متعین کر دیا گیا ہے جس کے تحت تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی امتحانی فریم ورک کے اندر پرچوں کے ترتیب کریں گے ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تفصیلی جائزے کے بعد یونیفارم امتحانی نصاب کی منظوری دی ہے اور یکساں امتحانی نصاب کے لیے باقاعدہ این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے ۔ مزید برآں گیارہویں اور بارہویں جماعت کو آئندہ مرحلے میں اس نظام کا حصہ بنایا جائے گا۔وزیرِ تعلیم سید سردار علی شاہ نے اس اقدام کو امتحانی نظام میں ایک تاریخی پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے میں رٹہ سسٹم کے بجائے فہم، اطلاق اور تنقیدی سوچ پر مبنی امتحانی نظام کو فروغ دیا جا رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ جانچ کے جدید نظام کے نفاذ سے طلبہ کی اصل سیکھنے کی صلاحیت جانچنے میں مدد ملے گی اور اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ امتحانی اصلاحات کے ساتھ ساتھ طلبہ کے سیکھنے کے نتائج پر بھی بھرپور کام جاری ہے اور مثر نتائج کے حصول کے لیے اساتذہ کی تربیت کے شعبے کو بھی وسعت دی گئی ہے ۔ وزیرِ تعلیم کے مطابق یونیفارم امتحانی نظام سے شفافیت اور یکسانیت کو فروغ ملے گا اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی کوششیں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

 

