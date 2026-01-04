صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھگڑے کے دوران سسر نے ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کردیا

  • کراچی
کراچی(این این آئی)سپرہائی وے جمالی پل کے قریب جھگیوں میں جھگڑے کے دوران سسر نے مبینہ طور پر بیٹوں کے ہمراہ ڈنڈوں کے وار سے داماد کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق سچل کے علاقے جھگڑے کے دوران تشدد سے جاں بحق شخص کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کی جہاں مقتول کی شناخت 32 سالہ رام جی ولد سچو کے نام سے کی گئی۔ایس ایچ او سچل شبیر حسین نے بتایا کہ واقعہ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب قائم جھگیوں میں پیش آیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ مقتول رام جی کا اس کے سسر کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا جس پر سسر نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ رام جی کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جس کے باعث وہ ہلاک ہوگیا۔ایس ایچ اوکے مطابق ملزم سسراوربیٹوں  کی تلاش اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔

 

