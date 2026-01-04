صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کے روایتی طریقے اور غیر قانونی چھاپے جاری

  • کراچی
پولیس کے روایتی طریقے اور غیر قانونی چھاپے جاری

تاجر کے گھر کا پولیس نے صبح ساڑھے 5 بجے گھیرا ؤکر لیا، فوٹیج سامنے آ گئیبھائیوں میں جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے ،چھاپے کی شکایت نہیں کی گئی،پولیس

کراچی (آئی این پی ) شہر قائد میں پولیس کے روایتی طریقے اور غیر قانونی چھاپے بند نہ ہو سکے ، نارتھ ناظم آباد میں تاجر کے گھر کا پولیس نے صبح ساڑھے 5 بجے گھیرا ؤکر لیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے ۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار گھنٹی بجا کر تاجر کے بارے میں سیکیورٹی عملے سے پوچھ گچھ کرتے رہے ، متاثرہ تاجر ارشد کے مطابق یہ واقعہ یکم جنوری کی صبح 5 بجکر 40 منٹ پر پیش آیا تھا۔تاجر کے بیان کے مطابق ایک پولیس موبائل گھر کے باہر آئی جس پر سی آئی اے لکھا تھا، بغیر نمبر پلیٹ پولیس موبائل اور موٹر سائیکلوں پر 9 پولیس اہلکار تھے ، کچھ سادہ لباس افراد پولیس نفری کے ساتھ موجود تھے۔

تاجر نے بتایا کہ ایک سادہ لباس شخص نے میرے سیکیورٹی گارڈ کو میری تصویر دکھائی، اور گارڈ سے کہا تصدیق کرو یہی تمھارا مالک ارشد ہے ؟ سیکیورٹی گارڈ نے کہا مالک گھر پر نہیں ہیں تو پولیس واپس چلی گئی۔تاجر کے مطابق اس کا اپنے بھائی سے جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے ، شبہ ہے بھائی نے سی آئی اے کو دھمکانے کے لیے بھیجا، تاجر نے بالا حکام سے اہلکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کی اپیل کر دی ہے ۔دوسری جانب پولیس حکام نے کہا ہے کہ غیر قانونی چھاپے کی کوئی کمپلین پولیس کو نہیں کی گئی، بھائیوں میں جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے ، اور پراپرٹی کیس عدالت میں بھی زیرسماعت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل