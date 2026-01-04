صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرل فرینڈ کی بیوفائی سے دلبرداشتہ ہوکراقدام خودسوزی

  • کراچی
گرل فرینڈ کی بیوفائی سے دلبرداشتہ ہوکراقدام خودسوزی

عبدالرحمان نے اسپتال کے باتھ روم میں خود کو آگ لگائی، 80 فیصد جھلس گیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)گرل فرینڈ کی بے وفائی، بلدیہ کے نجی اسپتال میں شہری کی خودسوزی کی کوشش، 80 فیصد جھلس گیا ۔تفصیلات کے مطابق سعید آباد میں واقع مرشد اسپتال کے واش روم میں ایک شخص نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اطلاع ملتے ہی سعیدآباد پولیس کی نفری اسپتال پہنچ گئی۔پولیس کے مطابق جھلسنے والے شخص کی شناخت 45 سالہ عبدالرحمان کے نام سے ہوئی ہے ، جو مواچھ گوٹھ کا رہائشی ہے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالرحمان نے اسپتال کے باتھ روم میں خود کو آگ لگائی، جس کے نتیجے میں اس کا جسم 80 فیصد تک جھلس گیا۔زخمی کو فوری طور پر سول اسپتال کے برنس وارڈ منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔

پولیس کے مطابق ابتدائی بیان میں زخمی شخص نے خودکشی کی کوشش کی وجہ بھی بیان کر دی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عبدالرحمان کی نیازی کالونی کی رہائشی ایک لڑکی سے دوستی تھی، جس نے اس سے 50 ہزار روپے مانگے تھے جو اس نے ادا کر دیے ۔ عبدالرحمان کے مطابق بعد ازاں اس نے اسی لڑکی کو کسی اور شخص کے ساتھ دیکھا، جس پر وہ شدید دلبرداشتہ ہو گیا اور خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔پولیس کے مطابق واقعے سے متعلق مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ ڈویلپمنٹ پلان سے عوامی مسائل ختم :وزیر بلدیات

سیالکوٹ:مریض سے رقم لینے پر 2 ایکسرے ٹیکنیشن معطل

قائد اعظم ڈویژنل پبلک ہائیر سیکنڈری او لیو ل سکول کا افتتاح

صارف کو رسید فراہم نہ کرنے پر1 لاکھ روپے تک جرمانہ

ڈسکہ :سبزی منڈی جاتے شخص کو نا معلوم افراد نے اغوا کر لیا

ڈسکہ :ٹریفک حادثات میں 2خواتین سمیت 3افراد شدیدزخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل