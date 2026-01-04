صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف مہم، صدر میں 32 دکانیں و ہوٹل سر بمہر

  • کراچی
الیکٹرانکس کی 13 دکانیں شامل ،فٹ پاتھ پر کرسیاں رکھنے والے ہوٹل سیل ساؤتھ کے تمام علاقوں میں تجاوزات کیخلاف مہم جاری ہے ،ڈپٹی کمشنر جاوید نبی

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی انتظامیہ کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر تجاوزات کے خلاف مہم جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی کراچی جاوید نبی کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے صدر میں 32 دکانیں اور ہوٹل سربمہر کر دیے گئے ہیں۔ سربمہر املاک میں 19 ہوٹل اور الیکٹرانکس کی 13 دکانیں شامل ہیں، فٹ پاتھ پر کرسیاں رکھنے والے ہوٹل سیل کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کے مطابق تجاوزات کے خلاف مہم کراچی ساؤتھ کے تمام علاقوں میں جاری ہے ۔واضح رہے کہ دوروز قبل کمشنرکراچی کی ہدایت پر ناظم آباد کی معروف پھول گلی میں صبح سویرے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کی زیر نگرانی انجام دی گئی۔آپریشن کے دوران تجاوزات شدہ ڈھانچوں کو پہلے سے نشانات لگا کر مسمار کیا گیا۔

کمشنر کے مطابق کارروائی کے دوران غیر قانونی تعمیرات میں استعمال ہونے والا سامان اور دیگر مواد ضبط کر لیا گیا جبکہ مزاحمت پر تین افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔سید حسن نقوی نے کہا کہ ناظم آباد میں غیر قانونی تجاوزات میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، اسی لیے سخت ایکشن لینا ناگزیر ہو گیا تھا۔کمشنر کے مطابق آپریشن کے بعد پھول گلی کو اس کی مقررہ چوڑائی کے مطابق بحال کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ آئندہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے مستقل نگرانی یقینی بنائی جائے گی اور کسی کو بھی دوبارہ غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

 

