گیس کی فراہمی 24 گھنٹے کیلئے بند

  • کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)سوئی سدرن گیس کمپنی (ایس ایس جی سی) نے اتوار (آج) صبح 8 بجے سے گیس کی فراہمی بند کرنے کا اعلان کردیا ، گیس پیر(کل) صبح 8 بجے تک معطل رہے گی۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ سوئی سدرن گیس کے سسٹم میں گیس کی شدید کمی کے باعث دستیابی متاثر ہوئی ہے ، جبکہ سسٹم میں لائن پیک کم پریشر ہونے کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے ۔ترجمان نے بتایا اس دوران تمام صنعتوں، بشمول پاور جنریشن یونٹس، کو گیس کی فراہمی بند رہے گی۔سوئی سدرن گیس نے کہا ہے کہ گیس کی صورتحال بہتر ہوتے ہی فراہمی بحال کر دی جائے گی۔

 

