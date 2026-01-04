یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد حالات مزید خراب
کراچی(این این آئی)کم آمدنی والے طبقے کو حکومت سے ریلیف کا شدت سے انتظار ہے کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹورز کی بندش کے بعد ان کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں۔
اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کی بلند شرح نے ضروری اشیا کو غریب طبقے کے لیے مزید ناقابل برداشت بنا دیا ہے ۔آئل گھی کی قیمت 590 سے بڑھ کر 600 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ۔اسی طرح پرائیویٹ کمپنی کا معیاری آٹا 160 روپے فی کلوگرام تک فروخت ہورہا ہے ، جبکہ چائے کی پتی کا 800 گرام پیک 1760 سے 1900 روپے تک دستیاب ہے ۔چاول کی قیمتیں بھی کم نہیں ہو رہیں جس کی وجہ سے صارفین شدید پریشان ہیں۔یہ صورتحال کم آمدنی والے طبقے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔