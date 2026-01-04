ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ افسران کی سرزنش
ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب اور صفائی کے کام کو یقینی بنایا جائے ،وزیربلدیات کی ہدایت
کراچی (آئی این پی )وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ، سندھ سالڈ ویسٹ کے افسران کی سخت سرزنش کردی۔ ناصر حسین شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ان کے ہمراہ ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد، ایم ڈی واٹر بورڈ، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، پی ڈی میگا پروجیکٹ اور کے ڈی افسران موجود تھے ۔ ترجمان سندھ حکومت کے مطابق دورے کے دوران وزیر بلدیات سندھ نے شہر میں صفائی، نکاسی آب اور سڑکوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ناقص کارکردگی پر واٹر بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران کی سخت سرزنش کی۔
انہوں نے ہدایت دی کہ ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب اور صفائی کے کام کو یقینی بنایا جائے ۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ سڑکوں کی بحالی کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے اور تمام مین ہولز پر ڈھکن لگائے جائیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ کراچی کی بحالی ہم سب کی مشترکہ ذمے داری ہے اور اس مقصد کے لیے تمام اداروں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔وزیر بلدیات نے کہا کہ کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔