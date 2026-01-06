صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول کے علاقے دڑو میں پرائمری اسکول جھونپڑی میں قائم

  • کراچی
سجاول کے علاقے دڑو میں پرائمری اسکول جھونپڑی میں قائم

واش روم، پانی، بجلی، فرنیچر نایاب، سخت سردی میں بچے زمین پر بیٹھنے پرمجبور پرانا اسکول منہدم ہوچکا، اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ماڈل اسکول بنا دیا

دڑو (رپورٹ:امداد میمن)سجاول کے علاقے دڑو کے نواحی گاؤں رمضان میمن میں پرائمری اسکول جھونپڑی میں قائم ہے ، جہاں بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر، واش روم، بجلی، پینے کے پانی کی سہولت میسر نہیں۔ طلبا شدید سردی میں زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اسکول کی عمارت نہ ہونے سے گاؤں والوں نے شدید سردی میں اپنی مدد آپ کے تحت ماڈل اسکول بنا دیا۔ اسکول میں فرنیچر کی کمی سے 50 سے زائد بچے فرش پر برسوں سے سردیوں اور گرمیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گاؤں کے مکینوں اور اساتذہ نے اسکول کی عمارت اور فرنیچر نہ ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول رمضان میمن کی عمارت کئی سال سے دستیاب نہیں ہے۔

جس سے بچوں کی تعلیم شدید متاثر ہو رہی ہے ، ان کا کہنا تھا کہ اسکول کی پرانی عمارت کئی سال قبل منہدم ہو چکی، جس کے بعد گاؤں والوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں میں ماڈل اسکول بنا لیا ہے ۔ اسکول کو عمارت اور پانی کی اشد ضرورت ہے ، جس میں اساتذہ اور بچے روزانہ تدریسی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں، جبکہ فرنیچر کی کمی کے باعث بچوں کو زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے ، انہوں نے حکومت سندھ، ضلع سجاول کے منتخب عوامی نمائندوں اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ رمضان میمن پرائمری اسکول کے لیے عمارت تعمیر کی جائے اور فرنیچر کی کمی کو دور کیا جائے ۔

 

