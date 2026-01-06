شہداد پور:ہیڈ ماسٹر کی پولیس تشدد سے موت کی تصدیق
حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری، 2 ماہ قبل جام عزیز جکھرو کا انتقال ہوا تھاپولیس تشدد سے جسم پرسرخ اور نیلے رنگ کے زخم، 2ملزم جیل میں ہیں
شہدادپور (نمائندہ دنیا)شہداد پور میں تقریباً 2 ماہ قبل ہیڈ ماسٹر جام عزیز جکھرو پولیس کی حراست میں وحشیانہ تشدد کے دوران جاں بحق ہو گئے تھے ، ڈاکٹر کی جانب سے جاری پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر تشدد کے نشانات واضح نظر آئے ئے ہیں، اور تصدیق کی گئی ہے کہ موت تشدد کے باعث ہوئی ہے ، حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پولیس تشدد کے باعث ان کے جسم پرسرخ اور نیلے رنگ کے زخم تھے ، ایف آئی اے نواب شاہ نے ایس ایچ او شہداد پور غلام شبیر دلوانی، پولیس اہلکار محرم زرداری، گلو زرداری، امان اللہ ساند، رفیق اُجن، نور علی لاکھو، تنویر جٹ، گل شیر چانڈیو، مختار راجپوت، الہبچایو پنہور کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ واقعے میں رفیق اُجن اور نور علی لاکھو جیل میں ہیں، جبکہ دیگر ضمانت پر باہر ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ان کے بھائی جام حیدر نے ملزمان کی گرفتاری اور سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔