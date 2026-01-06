صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:کوہسار زون سے ہٹائے گئے فیڈر لگ گئے ، بجلی بحال

  • کراچی
حیدر آباد:کوہسار زون سے ہٹائے گئے فیڈر لگ گئے ، بجلی بحال

مشیر وزیراعلیٰ عبدالجبار کی کوششیں کامیاب، علاقہ مکینوں کا اظہار تشکرپی پی نے ہمیشہ غریب عوام کی خدمت کی، ہمارے دروازے کھلے ، گفتگو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)وزیراعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ریلیف عبدالجبار خان اور نوجوان رہنما فیصل جبار خان کی کاوشوں سے کوہسار زون میں حبیب فارم ، گوٹھ اﷲ بخش بروہی، گوٹھ غلام رسول چھٹو، گوٹھ نبی بخش پنہور، گوٹھ یوسف پنہور ، گوٹھ پیرو پنہور اور دیگر علاقوں سے جبری طورپر ہٹائے گئے بجلی کے فیڈر دوبارہ لگواکر انہیں بحال کردیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں عبدالجبار خان نے حیسکو چیف فیض اﷲ ڈاہری سے ملاقات کی اور انہیں علاقہ مکینوں کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ ان فیڈروں کو واپس بحال کیا جائے ، تاکہ علاقہ مکین بجلی کی سہولیات حاصل کرسکیں، جس پر حیسکو چیف نے نہ صرف فیڈر لگوا دیئے ، بلکہ انہیں بحال بھی کیا۔

مذکورہ گوٹھ کے رہائشی افراد نے عبدالجبار خان اور فیصل جبار خان کی ان کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ پیپلزپارٹی نے ہر دو رمیں غریب عوام کی خدمت کی ہے ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ، پیپلزپارٹی کے رہنما عبدالجبار خان اور فیصل جبار خان کے دروازے ہمیشہ کھلے ملتے ہیں، خاص طورپر بجلی ، گیس کے مسائل ہوں یا ترقیاتی کام ہوں، ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پیپلزپارٹی کی قیادت کے ہاتھ مضبوط کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گول باغ کا آرائشی منصوبہ 55 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل، افتتاحی تقریب

مالکان پالتو کتوں کی ہر صورت رجسٹریشن کرائیں،خالد جاوید

ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کیلئے اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

ترقیاتی کاموں کے باعث متعدد فیڈرز سے بجلی بندرہے گی

روزنامہ دنیاکے نیوزایجنٹ ملک محمد عباس انتقال کرگئے

اسلحہ کے زور پر لڑکی سے زیادتی کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس