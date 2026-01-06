حیدر آباد:کوہسار زون سے ہٹائے گئے فیڈر لگ گئے ، بجلی بحال
مشیر وزیراعلیٰ عبدالجبار کی کوششیں کامیاب، علاقہ مکینوں کا اظہار تشکرپی پی نے ہمیشہ غریب عوام کی خدمت کی، ہمارے دروازے کھلے ، گفتگو
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)وزیراعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ریلیف عبدالجبار خان اور نوجوان رہنما فیصل جبار خان کی کاوشوں سے کوہسار زون میں حبیب فارم ، گوٹھ اﷲ بخش بروہی، گوٹھ غلام رسول چھٹو، گوٹھ نبی بخش پنہور، گوٹھ یوسف پنہور ، گوٹھ پیرو پنہور اور دیگر علاقوں سے جبری طورپر ہٹائے گئے بجلی کے فیڈر دوبارہ لگواکر انہیں بحال کردیا گیا ہے ۔ اس سلسلے میں عبدالجبار خان نے حیسکو چیف فیض اﷲ ڈاہری سے ملاقات کی اور انہیں علاقہ مکینوں کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ ان فیڈروں کو واپس بحال کیا جائے ، تاکہ علاقہ مکین بجلی کی سہولیات حاصل کرسکیں، جس پر حیسکو چیف نے نہ صرف فیڈر لگوا دیئے ، بلکہ انہیں بحال بھی کیا۔
مذکورہ گوٹھ کے رہائشی افراد نے عبدالجبار خان اور فیصل جبار خان کی ان کاوشوں پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاکہ پیپلزپارٹی نے ہر دو رمیں غریب عوام کی خدمت کی ہے ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ، پیپلزپارٹی کے رہنما عبدالجبار خان اور فیصل جبار خان کے دروازے ہمیشہ کھلے ملتے ہیں، خاص طورپر بجلی ، گیس کے مسائل ہوں یا ترقیاتی کام ہوں، ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ پیپلزپارٹی کی قیادت کے ہاتھ مضبوط کریں ۔