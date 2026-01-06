صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹماٹر، پیاز، گنے کے نرخ کم ہونے کیخلاف بدین کے کاشتکار سراپا احتجاج

  • کراچی
پنگریو (نامہ نگار)بدین کے علاقے ملکانی شریف میں ٹماٹر، پیاز اور گنے کے نرخ کم ہونے کے خلاف آبادگار سراپا احتجاج بن گئے ، آبادگاروں نے احتجاج کرتے ہوئے جھڈو روڈ بلاک کر دی، جس سے ٹریفک کی روانی معطل رہی۔

مظاہرین نے حکومت کی زرعی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر آبادگار منظور چانڈیو، حاجی علی نواز دلوانی، قادر بخش لسکانی اور دیگر نے بتایا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث سندھ کی زراعت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی۔ انہوں نے کہا کہ کھاد، بیج اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، جبکہ فصلوں کے نرخ کم کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث آبادگار شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔

 

