صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا خدشہ

  • کراچی
آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا خدشہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہرِ قائد میںپھر آٹے کے بحران کے آثار نمایاں ہونے لگے ہیں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم کی کمی اور آٹے کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے سے خبردار کر دیا۔

چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن جنید عزیز کے مطابق کراچی کو روزانہ ایک لاکھ بوری گندم درکار ہے ، مگر اس وقت صرف 50 ہزار بوری فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اعلان کے باوجود فلور ملز کو مکمل کوٹہ نہیں ملا، جس کے باعث صورتحال تشویشناک ہے ۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ، بصورت دیگر آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے کا خدشہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر اسمبلی کا پارلیمنٹ لاجز کا دورہ، فیملی سوئٹس جلد مکمل کرنیکی ہدایت

موٹرویز‘ ریسٹ ایریاز میں بہتری کیلئے 15 دنوں میں رپورٹ طلب

بیرون ملک مقیم کشمیریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ،فیصل ممتاز

ایم ڈی بیت المال کی ای کچہری‘ شکایات کو فوری حل کرنیکی ہدایت

ٹیلی میڈیسن ‘صحت کہانی کے زیر اہتمام پہلے ہیلتھ کیئر سنٹر کا افتتاح

عوام کو معیاری، محفوظ،کم لاگت سفری سہولیات فراہم کی جائیں‘سیدال خان

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر