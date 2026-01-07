صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر کی اروڑ یونیورسٹی کیلئے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اعزاز

  • کراچی
سکھر (بیورو رپورٹ)اروڑ یونیورسٹی آف آرٹ، آرکیٹیکچر، ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج، سکھر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن (HEC) کے HEDP منصوبے کے تحت MAKTAB (ERP، SLcM اور LMS-Blackboard) کے کامیاب نفاذ پر ملک بھر کی 25 جامعات میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔

 یہ اعزاز ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران دیا گیا، جس کے مہمانِ خصوصی وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال تھے ۔ انہوں نے اروڑ یونیورسٹی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اسے پیپر لیس اور ڈیجیٹل طور پر مؤثر تعلیمی نظام کی جانب ایک مثالی قدم قرار دیا۔ یہ کامیابی اروڑ یونیورسٹی کے جدت، بہتر نظم و نسق اور اعلیٰ تعلیمی معیار کے عزم کی عکاس ہے۔

 

