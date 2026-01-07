صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لعل شہباز عرس9سے 11فروری کوہوگا، تیاریوں کا آغاز

  • کراچی
لعل شہباز عرس9سے 11فروری کوہوگا، تیاریوں کا آغاز

انتظامات کاجائزہ لینے کے لئے ڈپٹی کمشنر کا اجلاس، سکیورٹی امور پرتفصیلی غور کیاسکیورٹی 8زونز میں تقسیم، 5ہزار سے زائد اہلکار ڈیوٹی پرتعینات ہونگے ، بریفنگ

سہون (نمائندہ دنیا )حضرت لعل شہباز قلندر کا سالانہ عرس 9 سے 11 فروری کو ہوگا، اس سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کردیا گیا ہے ، ڈپٹی کمشنر جامشورو غضنفر علی قادری نے عرس مبارک کے انتظامات کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام ترانتظامات اور سکیورٹی کے تفصیلی منصوبوں پر غور کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ عرس کے دوران تمام متعلقہ افسران کو ہمہ وقت مستعد رہنا ہوگا، تاکہ ملک بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین کو بنیادی سہولیات کی بلا روک ٹوک فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عرس کا افتتاح سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کریں گے ۔ تیسرے روز اختتامی تقریب میں سندھ کے گورنر شرکت کرینگے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرس کے دوران ثقافتی پروگرامز کے انعقاد کے ساتھ دیگر پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے ۔ ڈپٹی کمشنر نے زور دیا کہ سیکورٹی سب سے بڑا چیلنج ہے ، جس کے لیے جامع منصوبہ بندی کی جائے ، جس پر پولیس افسران نے بتایا کہ سکیورٹی کو 8 زونز میں تقسیم کیا جائے گا، جہاں 5 ہزار سے زائد سکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے ۔ میٹل ڈیٹکٹر ، واک تھرو گیٹس، ڈرون کیمراز کے ذریعے نگرانی کی جائے گی، جبکہ نادرا کے تعاون سے فیس ریکگنیشن کیمرے نصب کیے جائیں گے ۔ اسپیشل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کیا جائے گا، جو درگاہ کے مرکزی کنٹرول روم اور نادرا کے نظام سے منسلک ہوگا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ہسپتالوں میں ادویات کا مصنوعی بحران سنگین

مہنگائی روکنے کیلئے عملی اقدامات کا آغاز،پرائس کنٹرول ٹیمیں متحرک

کارڈیالوجی :5آپریشنز تھیٹرز فعال ،2قائم کرنے کی تیاری

زکریا یونیورسٹی میں مختلف شعبہ جات کے سربراہ مقرر

لودھراں میں شفاف حلقہ بندیاں پہلی ترجیح، محمد اشرف

تین خواتین ، نابالغ لڑکی اغواء،نشئی شوہر کا بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر