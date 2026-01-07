صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:ڈاکٹر شاہنواز قتل کیس کے 5ملزم اشتہاری قرار

  • کراچی
میرپور خاص:ڈاکٹر شاہنواز قتل کیس کے 5ملزم اشتہاری قرار

مجموعی طورپر 23افراد نامزد، 12عبوری ضمانت پررہا، 6کی عدالت پیشی

میرپور خاص (بیورو رپورٹ )میرپورخاص میں انسدادِ دہشت گردی کی عدالت میں پولیس حراست کے دوران قتل ہونے والے عمرکوٹ کے رہائشی ڈاکٹر شاہنواز کنبھر کے کیس کی سماعت ہوئی، کیس میں مجموعی طور پر 23 افراد کو نامزد کیا گیا، جن میں سے 12 ملزمان عبوری ضمانت پر رہا ہیں، 6 گرفتار ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ، جبکہ 5 نامزد پولیس افسران و اہلکاروں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، عدالت میں پیش ہونے والے 6 گرفتار ملزمان میں سابق سب انسپکٹر سی آئی اے ہدایت اللہ ناریجو، کانسٹیبل نادر پرویز، غلام قادر، فرمان، عطاء اللہ اور اللہ جاریو شامل تھے ، جبکہ عدالت نے سابق ڈی آئی جی جاوید سونہارو جسکانی، سابق ایس ایس پی چوہدری اسد علی، سابق سب انسپکٹر عبدالستار سامون سمیت 5 نامزد پولیس اہلکاروں کو اشتہاری قرار دے دیا، سماعت کے بعد عدالت کے باہر ملزم عطا اللہ بجیر کے وکیل افضل کریم ورک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق ایس ایس پی کے ڈرائیور عطا بجیر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ ان کے مطابق نہ تو کسی گواہ نے عطا بجیر کو کراچی جاتے یا آتے دیکھا اور نہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈاکٹر شاہنواز کنبھر کو گرفتار کرنے والی ٹیم کا حصہ تھا، وکیل نے مزید کہا کہ اگر بالفرض عطا بجیر ٹیم میں شامل بھی تھا، تو اس پر قتل میں ملوث ہونے کا الزام ثابت نہیں ہوتا، جبکہ عطا بجیر کو خود پولیس نے گرفتار کیا ہے ، لہذا عدالت سے استدعا ہے کہ اس کی درخواستِ ضمانت منظور کی جائے ،عدالت نے تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد کیس کی مزید سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر