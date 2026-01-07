صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب بحالی منصوبہ تسلی بخش قرار دینا موثر حکمت عملی کا ثبوت، شرجیل میمن

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے سندھ فلڈ ایمرجنسی بحالی منصوبے کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دینا سندھ حکومت کی مؤثر حکمت عملی کا ثبوت ہے ۔

 ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سیلاب بحالی منصوبے کے تحت اہم انفرا اسٹرکچر کی بحالی کے ذریعے 7.2 ملین سے زائد افراد مستفید ہوئے ۔ جن میں 3.4 ملین خواتین ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر اور وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن  نے مزید کہا کہ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی، محدود وسائل کے باوجود شفافیت، رفتار اور مؤثر عملدرآمد کو یقینی بنایا، فلڈ ایمرجنسی ری ہبلی ٹیشن منصوبہ معاشی اور سماجی استحکام میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔

