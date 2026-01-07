گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پیر نقیب الرحمن سے ملاقات
کراچی(آئی این پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے راولپنڈی میں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف میں پیر نقیب الرحمن سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران ملکی حالات، امن و امان، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر علامہ طاہر محمود اشرفی، پیر حسان حسیب الرحمن اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ گورنر سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں امن، بھائی چارے اور ہم آہنگی کے فروغ میں مذہبی و روحانی قیادت کا کردار نہایت اہم اور کلیدی ہے ۔