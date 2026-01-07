سنی تحریک کا عوام کوبے روزگار الاؤنس دینے کا مطالبہ
عوام مہنگائی وبیروزگاری سے شدید پریشاں،خو دکشیاں کرنے پر مجبور آئین وقانون کی حکمرانی ہوگی تو جرائم زیروہوجائینگے ،شاداب رضا نقشبندی
کراچی(این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنا بڑاچیلنج ،حکمرانوں کو عملی کام کرناہوگا ، ملک کے بہتر مستقبل اور پاکستان کی ترقی خوشحالی اور معاشی استحکام کیلئے کام کیا جائے ،مہنگائی وبے روزگاری اور معاشی استحکام کیلئے نئے ذرائع تلاش کرنا اہم مشن ہونا چاہیے ،عوام مہنگائی وبیروزگاری سے شدید پریشاں اور خو دکشیاں کرنے پر مجبور ہیں ،عوام کو معاشی سہولیات فراہم کی جائیں اور بے روزگار الاؤنس دیا جائے ۔پاکستان سنی تحریک عوام کی خدمت کیلئے کوشاں ہے اور ان کے مسائل کے حل کیلئے ہر فورم پر آواز اٹھائے گی ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز اہلسنت سے جاری ایک بیان میں کیا ۔ شاداب رضا نقشبندی کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین وقانون کی حکمرانی ہوگی تو جرائم زیروہوجائینگے ،اسلام وملک دشمن قوتوں سے آہنی ہاتھوں نمٹنا ہوگا ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام کیلئے ضروری ہے عوامی امنگوں کے تحت پالیسیاں مرتب کی جائیں ،برادشت اور صبر کی سیاست سے ہی جمہوریت کو مستحکم بنایا جاسکتا ہے ،آئین و قانون کی بالادستی میں ہی قانون شکن قوتوں کی ناکامی ہے ،نیا پاکستان دعوؤں اور تقریروں سے نہیں عملی جدوجہد سے بنایا جاسکتا ہے ،کرپشن ،سود ،اقرباء پروری کی لعنت کو ختم کرکے غریب عوام کے مسائل حل کئے جاسکتے ہیں ،ملک کی عوام جمہوری دور میں بھی حقوق سے محروم ہے ، پاکستان پر بری نظر رکھنے والے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ۔