صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی بحالی تحریک وفد کی وی سی جامعہ اردو سے ملاقات، اردو کی ترویج پرگفتگو

  • کراچی
کراچی بحالی تحریک وفد کی وی سی جامعہ اردو سے ملاقات، اردو کی ترویج پرگفتگو

کراچی (سٹی ڈیسک)کراچی بحالی تحریک کے وفد نے چیئرمین اشرف قریشی کی قیادت میں وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شیخ الجامعہ پروفیسر ضابطہ خان شنواری سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران اردو زبان کی ترویج، اس کے تعلیمی و تحقیقی کردار کے فروغ، کراچی اور اردو زبان کے باہمی تعلق، وفاقی اردو یونیورسٹی کی بحالی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر زور دیا گیا کہ کراچی اور اردو زبان کا رشتہ چولی دامن کا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ وفد نے یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان سستی گندم خرید کر آٹا مہنگا فروخت کرنے لگے 10کلوتھیلے کی سپلائی انتہائی کم

پریس کلب میں سپورٹس گالا اینڈ فیملی فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت ہیلتھ اور ایجوکیشن کونسل کے اجلاس

مویشی چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب 2ملزم گرفتار

بزنس بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا جائزہ اجلاس

ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک بھٹہ سیل،بھرائی مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر