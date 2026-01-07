کراچی بحالی تحریک وفد کی وی سی جامعہ اردو سے ملاقات، اردو کی ترویج پرگفتگو
کراچی (سٹی ڈیسک)کراچی بحالی تحریک کے وفد نے چیئرمین اشرف قریشی کی قیادت میں وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شیخ الجامعہ پروفیسر ضابطہ خان شنواری سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران اردو زبان کی ترویج، اس کے تعلیمی و تحقیقی کردار کے فروغ، کراچی اور اردو زبان کے باہمی تعلق، وفاقی اردو یونیورسٹی کی بحالی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر زور دیا گیا کہ کراچی اور اردو زبان کا رشتہ چولی دامن کا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ وفد نے یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔