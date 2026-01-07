صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں میں انسدادِ منشیات کے پروگرام کیے جائیں، رفیع احمد

  • کراچی
تعلیمی اداروں میں انسدادِ منشیات کے پروگرام کیے جائیں، رفیع احمد

کراچی (این این آئی)ملکی حالات سے عوام اور بلخصوص طلبہ کو آگہی دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے ۔

یہ بات گزشتہ روز یوتھ فورم فار کشمیر کے زیرِ اہتمام حق خودارادیت مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم فانوس کے صدر رفیع احمد نے کہی۔انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے ، اقوام متحدہ خاموش بیٹھی ہے ، انڈیا کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کر رہا ہے ۔ پاکستان میں ہمارے دشمن نے منشیات کو عام کر دیا ہے ،بالخصوص اس سے ہمارے طلبہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رفیع احمد نے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے خلاف زیادہ پروگرام کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر کاڈی ایچ کیو ہسپتال میں سہولیات کاجائز ہ

ایف ڈی اے ریونیو میں اضافہ کیلئے ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر ،ایڈمنسٹریٹر کابیوٹیفکیشن ،فوڈ سٹریٹ کے قیام کاجائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی دفتراور دوتھانوں میں کھلی کچہریاں

ریونیواہداف میں سست روی ناقابل برداشت،ایم ڈی واسا

کاشتکار جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی پر توجہ دیں، اعجاز صالح

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر