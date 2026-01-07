صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک کو تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیز میں سبقت حاصل

  • کراچی
کے الیکٹرک کو تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیز میں سبقت حاصل

نیپرا ایچ ایس ای رپورٹ میں شاندارکارکردگی ،بہترین رینکنگ حاصل منظم نظام اور ماحول کی حفاظت پر غیر متزلزل توجہ ناگزیر،مونس علوی

کراچی (سٹی ڈیسک)کے الیکٹرک نے صحت، حفاظت اور ماحول کے شعبوں میں اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے مالی سال 2025 کی نیپرا کی ایچ ایس ای کارکردگی رپورٹ میں جنریشن، ٹرانسمیشن، اور ڈسٹری بیوشن کے شعبوں میں آؤٹ اسٹینڈنگ رینکنگ حاصل کی۔نیپرا کی سخت جانچ پرکھ کے تحت آپریشنل سیفٹی، مینجمنٹ سسٹمز اور عملی نفاذ کا جائزہ لینے کے بعد کے ای نے دیگر تمام ڈسٹری بیوشن کمپنیز سے سبقت حاصل کی۔ کے ای نے جنریشن میں 96، ٹرانسمیشن میں 93.5 اور ڈسٹری بیوشن میں 91 پوائنٹس کے ساتھ مجموعی کارکردگی دکھائی۔یہ اعزاز کے ای کی مستقل سرمایہ کاری اور ورک پلیس سیفٹی کو مضبوط بنانے ، سسٹم ریزیلینس بڑھانے اور عملی فیصلوں میں ایچ ایس ای کے اصولوں کو شامل کرنے کی کاوشوں کی عکاسی کرتا ہے ۔کے ای کے سی ای او مونس علوی نے کہا کہ یہ اعزاز اس کلچر کو مزید مستحکم کرتا ہے جو ہم کے ای میں قائم کر رہے ہیں، ایک ایسا کلچر جہاں حفاظت محض تعمیل کا تقاضا نہیں بلکہ بنیادی قدر ہے ۔ کراچی کو قابل اعتماد بجلی فراہم کرنے کیلئے منظم نظام، ہنر مند ٹیمیں اور لوگوں، اثاثوں اور ماحول کی حفاظت پر غیر متزلزل توجہ ضروری ہے ،ہم اپنی ٹیموں کے ان سالانہ معیار کے تسلسل پر فخر محسوس کرتے ہیں۔کے ای کا ایچ ایس ای کے حوالے سے نقطہ نظر اس کی معاشی سرگرمیوں اور عوامی فلاح و بہبود میں بنیادی کردار کا حامل ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گورنر سلیم حید ر کی کھوکھر پیلس آمد مرحوم عرفان شفیع کے انتقال پر تعزیت

کرپشن کسی بھی سطح پر برداشت نہیں کی جائے گی:سی سی پی او

میو ہسپتال: ملازمین تنخواہوںسے محروم

ایل ڈی اے :کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کرنے کافیصلہ

جعلی دودھ کے 39نیٹ ورکس اور15ٹینکر پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر