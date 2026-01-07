صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آصف انعام سوئی سدرن کے نئے چیئرمین منتخب

  • کراچی
آصف انعام سوئی سدرن کے نئے چیئرمین منتخب

کراچی(بزنس رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی نے آصف انعام کو نیا چیئرمین منتخب کرلیا ہے۔

ایس ایس جی سی کی جانب سے نومنتخب چیئرمین کی تقرری سے متعلق اطلاع اسٹاک ایکسچینج کو بھی ارسال کر دی گئی جس میں بتایا گیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں نئے چیئرمین کی تقرری کا فیصلہ کیا گیا۔ایس ایس جی سی کی جانب سے جاری کردہ خط کے مطابق آصف انعام کی چیئرمین کے عہدے پر تقرری 5 جنوری 2026 سے مؤثر ہوچکی ہے ۔کمپنی انتظامیہ نے اس تقرری کو کارپوریٹ گورننس کے تقاضوں کے مطابق ایک اہم پیشرفت قرار دیا ۔آصف انعام کا شمار ملک کے سینئر اور تجربہ کار کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے ،وہ اس سے قبل اپٹماکے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملزمالکان سستی گندم خرید کر آٹا مہنگا فروخت کرنے لگے 10کلوتھیلے کی سپلائی انتہائی کم

پریس کلب میں سپورٹس گالا اینڈ فیملی فیسٹیول کی اختتامی تقریب

ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت ہیلتھ اور ایجوکیشن کونسل کے اجلاس

مویشی چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب 2ملزم گرفتار

بزنس بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کا جائزہ اجلاس

ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک بھٹہ سیل،بھرائی مسمار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کی سمجھ نہ آئی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانی بابوز بمقابلہ بھارتی بابوز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (8)
شاہد صدیقی
میاں عمران احمد
2026ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
محمد حسن رضا
ہارڈ سٹیٹ پلس کا تصور
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محبت اور اخوت کا داعی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر