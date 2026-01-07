صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاریخی کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کی ملکیت کا تنازع،کے ایم سی کے حق میں حکم امتناع جاری

  • کراچی
سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے ایف آئی اے کو درج مقدمے پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا،فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 جنوری تک جواب طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پاکستان کاٹن ایکسچینج کی تاریخی عمارت کی ملکیت کے تنازع پر کے ایم سی کے حق میں حکمِ امتناع جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے کو درج مقدمے پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا۔ عدالت میں کے ایم سی کی جانب سے دائر آئینی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اپنے وکیل حیدر وحید ایڈووکیٹ کے ہمراہ پیش ہوئے ۔ سماعت کے دوران عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 9 جنوری تک جواب طلب کرلیا۔درخواست میں کے ایم سی نے ایف آئی اے ، متروکہ وقف املاک بورڈ، چیف سیکریٹری سندھ سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے ۔

وکیل کے ایم سی نے مؤقف اختیار کیا کہ تاریخی کاٹن ایکسچینج کی عمارت کو ایف آئی اے نے 12 دسمبر کو سیل کردیا تھا جبکہ اس سلسلے میں 13 دسمبر کو ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے عمارت کو سیل کرنے اور ایف آئی آر درج کرنے کے اقدامات غیر آئینی اور اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہیں، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ ان اقدامات کو کالعدم قرار دیا جائے اور آئندہ سماعت تک ایف آئی آر پر کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے ۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد کے ایم سی کے حق میں حکمِ امتناع جاری کرتے ہوئے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک ایف آئی آر پر کارروائی سے روک دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ کی معاونت اور سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں کارروائی کی گئی جبکہ کاٹن ایکسچینج کی عمارت کے مختلف حصے غیر رسمی طور پر متعدد کرایہ داروں کو دیے گئے تھے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد مزید سماعت 9 جنوری تک ملتوی کردی۔

مزید پڑہیئے

