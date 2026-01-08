صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فشری سمندر سے ڈوبنے والی 7 سالہ بچی کی لاش ملی

  • کراچی
فشری سمندر سے ڈوبنے والی 7 سالہ بچی کی لاش ملی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈاکس کے علاقے فشری سمندر سے 7 سالہ بچی کی ڈوبی ہوئی لاش ملی۔ بچی کی شناخت انیسہ دختر محمد علی کے نام سے کی گئی۔

 پولیس کے مطابق متوفیہ بچی مچھر کالونی میں جنگل کے قریب رہائش پذیر تھی،متوفیہ بچی کل شام 6 بجے سے نکل تھی اور لا پتہ ہو گئی تھی بچی کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، صبح بچی کی لاش سمندر سے ڈوبی ہوئی ملی ہے ،لواحقین کا کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے انکار لواحقین لاش کو اپنے ہمراہ لے گئے تاہم پولیس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کسانوں کو10ہزار گرین ٹریکٹرز فراہم کرنیکا فیصلہ،آن لائن پورٹل کا افتتاح

ہارڈ شپ رولز کے تحت اساتذہ کے تبادلوں کیلئے سفارشات تیار

لودھراں ،میونسپل سٹیڈیم کی مجموعی حالت کو بہتربنانے کا عزم

جی پی اوملتان میں یادگاری ڈاک ٹکٹوں کی نمائش

ہیلمیٹ نہ پہننے ،کاغذات نہ ہونے پرہزاروں موٹر سائیکلیں ضبط

اجتماعی زیادتی کا شکا رخاتون انصاف کیلئے در بدر ہوگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن