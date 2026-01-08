صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاشیں ملنے کے معاملے کی تحقیقات کیلئے کمیٹی تشکیل

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مائی کلاچی روڈ ریلوے پھاٹک کے قریب سے خاتون اور اس کے تین بچوں کی لاشیں ملنے کا معاملہ کیس کی جامعہ تحقیقات کیلئے ڈی آئی جی ساوتھ اسد رضا نے 5رکنی ٹیم تشکیل دیدی۔۔۔

تحقیقاتی ٹیم کیس میں ملوث گرفتار ملزم سے بھی پوچھ گچھ کرے گی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ایس پی انویسٹی گیشن کیماڑی ہوں گے ۔ کمیٹی میں ڈی ایس پی انویسٹی گیشن سائٹ غلام فاروقی بروہی،انسپکٹر ارشد تنولی،انسپکٹر محمد محمود،انسپکٹرمحمد مسعود اور سب انسپکٹر شاہد ریاض شامل ہیں۔ٹیم واقعے کے پس پردہ حقائق کو سامنے لائے گی،واقعے میں ممکنہ طور پر اگر کوئی اور بھی ملوث ہے تو اس کیخلاف بھی ٹیم کارروائی کرے گی۔

