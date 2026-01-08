صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق فلم کی نمائش پر پابندی کی درخواست مسترد

  • کراچی
حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق فلم کی نمائش پر پابندی کی درخواست مسترد

قابلِ اعتراض بات کی نشاندہی کی جائے ، جو فلم آپ نے خود دیکھی چاہتے ہیں دوسرے نہ دیکھیں،عدالت

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بنائی گئی فلم کی نمائش پر پابندی کے لیے دائر درخواست ابتدائی مرحلے پر ہی مسترد کردی۔ آئینی بینچ کے روبرو فیصل احمد ایڈووکیٹ کے توسط سے دائر عبدالرزاق نامی شہری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست میں وزارتِ اطلاعات و نشریات، پیمرا، فلم سنسر بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کو فریق بنایا گیا تھا۔

درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک کارٹون فلم بنائی گئی ہے ، جبکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم تمام انبیاء علیہم السلام کا احترام کرتے ہیں اور اس فلم کی نمائش اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ۔ سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ فلم میں کون سی قابلِ اعتراض بات ہے ، اس کی نشاندہی کی جائے ۔ جسٹس یوسف سعید نے وکلاء سے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ فلم دیکھی ہے ؟ وکیل کے جواب پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو فلم آپ نے خود دیکھی ہے ، چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے نہ دیکھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

صحت سہولیات ،وفاق صوبوں میں اشتراک ناگزیر :مصطفی کمال

پاکستان ایکسپریس وے این 25دو سال میں مکمل ہوگی ،وزیر مواصلات

تعلیم کا فروغ ترجیح ، وظائف میں اضافہ کر دیا ،عمران شاہ

ایف بی آر کا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں ٹیکس آگاہی سیمینار کا انعقاد

ٹریفک و پارکنگ مسائل کا حل کاروباری ترقی کے لیے ناگزیر ، سی ٹی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پی آئی اے۔ جان بچی سو لاکھوں پائے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پریشر ککر کے سارے سوراخ بند نہ کریں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ وینزویلا اور مسلمان
خورشید ندیم
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات کے التوا کا جواز؟
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
بھارتی انتہا پسندی کا ایک اور ثبوت
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
بگڑا ہوا عالمی توازن
مفتی منیب الرحمٰن