اردو یونیورسٹی کا جلسہ عطائے اسناد 15 جنوری کومنعقد ہوگا

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)وفاقی اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جلسہ عطائے اسناد (کانووکیشن)برائے تعلیمی سال 2025-2026 پندرہ جنوری کو منعقد ہوگا۔۔

 تقریب کے مہمانِ خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری ہوں گے جبکہ مہمانِ اعزازی سید امین الحق، رکن قومی اسمبلی اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کام ہوں گے ۔ جلسہ عطائے اسناد (کانووکیشن) کی میزبانی کے فرائض شیخ الجامعہ وفاقی اردو یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری انجام دیں گے ۔

 

