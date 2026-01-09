سکھر:جناح اسٹیڈیم کے احاطے میں لنڈا بازار کیخلاف آپریشن
سرکاری اراضی پر قائم تمام غیر قانونی اسٹالز، ریڑھیاں باقاعدہ ہٹا دی گئیں تجاوزات مافیا کوآئندہ عوامی مقام پر غیرقانونی کاروبار سے باز رہنے کا انتباہ
سکھر (بیورو رپورٹ)شہر میں تجاوزات کے خلاف جاری مہم کے تسلسل میں جناح اسٹیڈیم کے احاطے میں قائم غیر قانونی لنڈا بازار کے خلاف مؤثر کارروائی کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ہٹوا دیا۔ کارروائی کے دوران سرکاری اراضی پر قائم تمام غیرقانونی اسٹالز، ریڑھیاں باقاعدہ طور پر ہٹا دی گئیں جبکہ تجاوزات کرنے والوں کو آئندہ کسی بھی عوامی مقام پر غیرقانونی کاروبار سے باز رہنے کی سخت ہدایات جاری کی گئیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر پیر واحد بخش نے کہا کہ جناح اسٹیڈیم جیسے کھیلوں کے میدان اور عوامی مقامات شہریوں خصوصاً نوجوانوں کی صحت مند سرگرمیوں کے لیے مختص ہوتے ہیں اور ان مقامات پر تجاوزات نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہیں بلکہ عوامی مفاد کے بھی منافی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہر کی خوبصورتی، عوامی سہولت، ٹریفک کی روانی اور سرکاری اراضی کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ میونسپل کمشنر نے کہا کہ سکھر میونسپل کارپوریشن تجاوزات کے خاتمے کے عمل میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمدردانہ مگر بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھے گی، تاکہ شہر کو منظم، صاف ستھرا اور عوام کے لیے محفوظ بنایا جا سکے ۔ انہوں نے متعلقہ برانچز کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں مستقل متحرک رہیں اور کسی بھی عوامی یا سرکاری مقام پر دوبارہ تجاوزات قائم نہ ہونے دیں۔ انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، قانون کی پاسداری کریں اور شہر کو بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کریں۔