حیدر آباد :9ہزار 900پتنگیں، کیمیکل ملا مانجھا برآمد
رئیس پتنگ والا ہیر آباد میں سواری کا منتظر تھا، پولیس کے پہنچنے پرفرار ہوگیا
حیدرآباد(بیورورپورٹ)مارکیٹ پولیس نے بڑی مقدار میں پتنگیں اور پتنگوں کی ڈور برآمد کرلی، تاہم ملزم فرار ہوگیا، مخفی اطلاع پر پولیس نے میراں اسکول، ہیرآباد کے قریب کارروائی کی، جہاں ایک شخص پتنگ بازی کا سامان لیے سواری کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ملزم رئیس پتنگ والا سکنہ آفندی ٹاؤن، جس کی دکان قلعہ چوک پر واقع ہے ۔ پولیس کو دیکھتے ہی سامان موقع پر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے 9 کارٹن جن میں 9,900 پتنگیں اور 3 پلاسٹک کے تھیلے جن میں 1,173 عدد گٹیاں (پتنگ ڈور میں استعمال ہونے والا کیمیکل ملا مانجھا) برآمد کر لی ہیں۔ فرار ملزم کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے تحت ایف آئی آر نمبر 12/2026 بجرم دفعہ 188 تعزیراتِ پاکستان درج کر کے اس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔