  • کراچی
میرپور خاص:پیشی پر آئے ملزمان کا عدالتی احاطے میں فریادی پرحملہ

فراڈ کیس میں پیشی پرلائے گئے تھے ، کپڑے پھاڑ دیئے ، پولیس کی موجودگی میں تشددحملے کی ویڈیو وائرل، پیشی پرآنے والے افراد کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ، شہری

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص کی سیشن عدالت میں ٹنڈو جان محمد کے مبینہ فراڈ کیس کی سماعت کیلئے گرفتار ملزمان کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر کیس کے فریادی ٹنڈوالٰہیار کے رہائشی سماجی رہنما و صحافی پنھل ناریجو بھی عدالتی کارروائی کے سلسلے میں موجود تھے ۔ عینی شاہدین کے مطابق عدالتی احاطے میں اچانک اس وقت کشیدگی پیدا ہوگئی، جب ملزمان نے پولیس کی موجودگی میں پنھل ناریجو پر حملہ کردیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور دھکم پیل کے دوران ان کے کپڑے پھاڑ دیے ، واقعے کے باعث کچھ دیر کیلئے عدالت کے احاطے میں افراتفری پیدا ہوگئی، بعد ازاں پنھل ناریجو نے بتایا ملزمان کیخلاف ٹنڈو جان محمد کے مشہور فراڈ کیس کی سماعت کے دوران انہیں نشانہ بنایا گیا، ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے پولیس کے سامنے ان پر تشدد کیا، مگر بروقت کارروائی نہ ہونے سے وہ شدید ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار ہوئے ، بعد ازاں پنھل ناریجو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جس میں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے اور وہ شدید حواس باختہ نظر آئے ، واقعے پر متعلقہ حکام کی جانب سے تاحال مؤقف سامنے نہیں آسکا، تاہم شہریوں اور صحافتی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالتوں میں آنے والے فریقین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے ۔ دوسری جانب اشرف چانڈیو، علی محمد چانڈیو، ولی محمد چانڈیو، انور چانڈیو، مہتاب چانڈیو، رشید چانڈیو، اعجاز عرف بابو داندھل سمیت پانچ چھ نامعلوم ملزمان کے خلاف پنھل ناریجو کی مدعیت میں زیر دفعات 337 AI, 337FI, 506ii, 147,149 ppc کے تحت ٹاون پولیس اسٹیشن میرپورخاص میں مقدمہ درج کردیا گیا۔

 

