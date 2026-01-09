صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈگری:شہری کوبرہنہ کرکے بدترین تشدد، ویڈیو وائرل کردی

  • کراچی
ڈگری:شہری کوبرہنہ کرکے بدترین تشدد، ویڈیو وائرل کردی

کئی روز بعد بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، قابل سزا جرم ہے ، قانونی ماہرین

ڈگری(نمائندہ دنیا)ڈگری تھانے کی حدود انب موری کے قریب گاؤں خان محمد کلوئی، دیہہ 186 میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں گاؤں دریا خان کلوئی ماہپارو کے رہائشی نوجوان زاہد کلوئی کو مبینہ طور پر چند افراد نے رات کے وقت پکڑ کر برہنہ کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی تذلیل کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کردی، جبکہ ایک اور نوجوان بھی تشدد سے شدید زخمی ہوا۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ عمل پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 354 (عزتِ نفس مجروح کرنا)، 337-اے تا 337-ایل (تشدد و جسمانی نقصان)اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 (پیکا) کے تحت قابلِ سزا جرم ہے ۔ ذرائع کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر ذاتی تنازع کا شاخسانہ ہے ، تاہم کسی شہری کو اس طرح خودساختہ سزا دینا سنگین جرم اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ حیران کن طور پر کئی روز گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوسکا، جس پر شہری اور سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ