ڈگری:شہری کوبرہنہ کرکے بدترین تشدد، ویڈیو وائرل کردی
کئی روز بعد بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، قابل سزا جرم ہے ، قانونی ماہرین
ڈگری(نمائندہ دنیا)ڈگری تھانے کی حدود انب موری کے قریب گاؤں خان محمد کلوئی، دیہہ 186 میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جہاں گاؤں دریا خان کلوئی ماہپارو کے رہائشی نوجوان زاہد کلوئی کو مبینہ طور پر چند افراد نے رات کے وقت پکڑ کر برہنہ کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی تذلیل کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کردی، جبکہ ایک اور نوجوان بھی تشدد سے شدید زخمی ہوا۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ عمل پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 354 (عزتِ نفس مجروح کرنا)، 337-اے تا 337-ایل (تشدد و جسمانی نقصان)اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 (پیکا) کے تحت قابلِ سزا جرم ہے ۔ ذرائع کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر ذاتی تنازع کا شاخسانہ ہے ، تاہم کسی شہری کو اس طرح خودساختہ سزا دینا سنگین جرم اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ حیران کن طور پر کئی روز گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہ ہوسکا، جس پر شہری اور سماجی حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔