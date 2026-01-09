شکارپور:کلہوڑا، جونیجا تنازع پرفائرنگ، میاں بیوی جاں بحق
الہیار، صالحہ کاجونیجا برادری سے تعلق، مقتول روپوش ملزم تھا، پولیسکنڈیارو میں ایک قتل، محراب پور سے 2افراد کی گولیاں لگی لاشیں ملیں
شکارپور، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) شکار پور میں جونیجا، کلہوڑا تنازع پر میاں بیوی کو قتل کردیا گیا، مقتولین نے پناہ لے رکھی تھی، جبکہ کنڈیارو اور محراب پور میں بھی 3 افراد کو قتل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شکارپور کے کچے گاؤں ڈگھپور میں کلہوڑا اور جونیجا برادری کے تنازع پرفائرنگ سے میاں بیوی قتل ہو گئے ، جن کا جونیجا برادری سے تعلق تھا، انکی شناخت الہیار ناریجو اور ان کی اہلیہ مسمات صالحہ ناریجو کے طور پر ہوئی ہے ۔ اس موقع پر عبدالرحمن جونیجو نے بتایا کہ الہیار ناریجو اور ان کی اہلیہ ہمارے پاس پناہ کے طور پر مقیم تھے ، کلہوڑا برادری کے مسلح افراد نے گھر پر حملہ کرکے قتل کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کلہوڑا برادری کے ہاتھوں قتل ہونے والا الہیار ناریجو روپوش ملزم تھا۔ ادھر کنڈیارو کے نواحی گائوں ماہی بھان میں فائرنگ سے مختار سولنگی نامی ایک شخص زخمی ہوگیا، جسے اسپتال منتقل کیا جارہا تھا کہ راستے میں دم توڑگیا۔ دریں اثنا ٹھری میرواہ کے قریب دو افراد کی گولیاں لگی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، دونوں کزن اور دو روز سے لاپتہ تھے ۔ پولیس کے مطابق لاشوں کی شناخت گاؤں صفیل چنہ کے رہائشی عجیب گل چنہ اور علی رضا چنہ کے نام سے ہوئی ہے ۔ علاوہ ازیں بدین میں پنگریو کے گاؤں خیرپور گنبوہ میں پلاٹ کے تنازع پر خاصخیلی اور راجپوت برادریوں کے درمیان جھگڑے کے نتیجے میں 7 سالہ بچہ پیر بخش خاصخیلی زخمی ہوگیا۔