بدین میں اونٹ پرسفاک افراد کے کلہاڑیوں سے وار، شدید زخمی
میرے روزگار کا واحد ذریعہ، بغیر کسی وجہ کے حملہ کیا گیا، مالک اسحاق لوندتھانیدار کلوئی سے کارروائی کی اپیل کی ہے ، گفتگو، واقعہ پر شہریوں کا افسوس
پنگریو(نامہ نگار)بدین کے علاقے پنگریو کے قریب کلوئی تھانے کی حدود گاؤں جارجوپتن میں سفاکی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بااثر ظالموں نے اُونٹ پر کلہاڑیوں سے حملہ کر کے اُسے شدید زخمی کر دیا۔ زخمی اُونٹ کے مالک محنت کش اسحاق لوند نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ اُونٹ اس کے روزگار کا واحد ذریعہ تھا، جس پر محنت مزدوری کرکے وہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتا تھا، مگر بااثر افراد نے بغیر کسی وجہ کے بیدردی کی انتہا کرتے ہوئے اُونٹ کو کلہاڑیوں کے وار کرکے زخمی کردیا۔اسحاق لوند کے مطابق اُونٹ شدید زخمی حالت میں تکلیف سے زورزورسے کراہتا رہا۔ متاثرہ مالک نے انصاف کے لیے کلوئی تھانے کے ایس ایچ او غلام رسول جنجھ سے رابطہ کر کے کارروائی کی اپیل کی ہے ۔ علاقے کے باسیوں اورسماجی حلقوں نے اس واقعہ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے زبان جانور پر حملہ انتہائی سفاک اور غیر انسانی فعل ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ظالم ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ بے زبان جانور پر ہونے والے ظلم کا ازالہ ہو سکے۔