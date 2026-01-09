صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافیوں کیلئے اے آئی کورسز متعارف کرائینگے ، سید امین الحق

  • کراچی
صحافیوں کیلئے اے آئی کورسز متعارف کرائینگے ، سید امین الحق

کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما اور رُکن قومی اسمبلی سید امین الحق کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے ایک وفد نے کراچی پریس کلب کا دورہ کیا۔ قائد حزب اختلاف سندھ علی خورشیدی بھی وفد میں موجود تھے ۔۔

 وفد نے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول اور تنظیم کی جانب سے دی ڈیموکریٹس پینل کو فتح پر گلدستہ، مٹھائی پیش کی اور دلی مبارکباد دی۔ سید امین الحق نے امید کا اظہار کیا کہ کلب ماضی کی طرح آزادی صحافت کے علم کو بلند رکھے گا اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لئے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا ۔سید امین الحق نے بتایا کہ وزارت تعلیم کے تعاون سے صحافیوں کیلئے خصوصی شارٹ کورسز اورمصنوعی ذہانت برائے صحافت جیسے جدید پروگرامز متعارف کروانے پر بات چیت جاری ہے تاکہ ہمارے صحافی عالمی معیار کے مطابق ٹیکنالوجی سے لیس ہوسکیں۔

 

