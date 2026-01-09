ایس آئی یو اور ٹاسک فورس کا آپریشن،منشیات فروش ہلاک
دوسرا زخمی حالت میں گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزم سہولت کاروں سمیت پکڑے گئے
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہر قائد کے مختلف علاقوں میں ایس آئی یو اور ٹاسک فورس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کیں جن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔شریف آباد میں ایک مبینہ آپریشن کے دوران ایک منشیات فروش سخی ہلاک اور اس کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد ہوا۔دو طرفہ فائرنگ کے دوران پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا۔ ہلاک ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ اور شناخت کا عمل جاری ہے جبکہ تلاش ڈیوائس کے ذریعے مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ نادرن بائی پاس پر ویگو ڈالے میں سوار دیگر منشیات فروشوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک ملزم ملزم نور رحمان زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔زخمی ملزم کو علاج کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا۔ملزم کے قبضے سے ایک رائفل، گولیاں اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ ایس ایس پی ایس آئی یو عمران خان کے مطابق یہ کارروائیاں شہر میں منشیات فروشوں کی سرکوبی اور شہریوں کی حفاظت کیلئے کی گئی ہیں۔علاوہ ازیں شارع فیصل پولیس کی خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزم سہولت کاروں سمیت گرفتارکرلیا۔ملزم کے قبضے سے سرقہ شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد، موٹر سائیکل کی سرقیدگی کا مقدمہ تھانہ شارع فیصل میں درج ہے ۔ ملزم موٹر سائیکل چوری کے بعد اس کے اسپیئر پارٹس فروخت کرتا تھا۔ملزم کی نشاندہی پر مزید دو ملزمان گرفتار کیے گئے۔