مغوی دوکمسن لڑکیاں بازیاب،درندہ صفت باپ گرفتار

  • کراچی
مغوی دوکمسن لڑکیاں بازیاب،درندہ صفت باپ گرفتار

ملزم کا دورانِ تفتیش اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ متعدد بار زیادتی کا اعتراف مقدمہ درج ،ملزم مزید قانونی کارروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے

کراچی(اسٹاف رپورٹر)تھانہ بوٹ بیسن پولیس کی کارروائی دو روز قبل کمسن لڑکیوں کے اغواء ہونے کے واقعہ کا ڈراپ سین پولیس نے بحفاظت دونوں لڑکیوں کو بازیاب کر لیا، واقعے میں ملوث مدعی مقدمہ، درندہ صفت باپ کو گرفتار کر لیا گیا،پولیس حکام کے مطابق دو روز قبل شاہ رسول کالونی سے دو کمسن لڑکیوں کے اغوا کی اطلاع موصول ہوئی، پولیس نے لڑکیوں کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے فوری طور پر تفتیش کا آغاز کیا۔ والدین کی نشاندہی پر پولیس نے دو مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی، دورانِ تفتیش پولیس کو لڑکیوں کے والد کے کردار پر شبہ ہوا، بچیوں کے والد کو شاملِ تفتیش کر کے مزید پوچھ گچھ کی گئی۔لڑکیوں کی والدہ نے انکشاف کیا کہ اس کی 13 سالہ بیٹی کے ساتھ اس کے شوہر کی جانب سے زبردستی بدفعلی کی جاتی رہی ہے، جس کی شکایات بچی متعدد مرتبہ اپنی والدہ سے کر چکی تھی۔

والدہ نے مزید بتایا کہ شوہر کے خوف کے باعث اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گھر سے بھگا دیا تھا۔ انکشافات کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے والدہ کی نشاندہی پر دونوں کمسن لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کر لیا پولیس نے لڑکیوں کے والد ملزم محمد علی ولد ارباب کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم نے دورانِ تفتیش اپنی کمسن بیٹی کے ساتھ متعدد بار زیادتی کا اعتراف بھی کیا۔ملزم کے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ درج کر کے اسے مزید قانونی کارروائی کے لیے تفتیشی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیس کی مزید تفتیش جاری ہے۔

 

