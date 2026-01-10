صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ شدید سردی کی لپیٹ میں، معمولات زندگی شدید متاثر

  • کراچی
سندھ شدید سردی کی لپیٹ میں، معمولات زندگی شدید متاثر

بچوں کو اسکول جانے میں دشواری، والدین نے تعطیلات بڑھانے کا مطالبہ کردیاگرم ملبوسات، مشروبات کی مانگ میں اضافہ، دھند کے باعث ڈرائیورپریشان

حیدرآباد، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) کراچی، حیدر آباد سمیت پورا سندھ شدید سردی کی لپیٹ میں آگیا، کوئٹہ کی یخ ہوائیں چلنے سے پارہ گر گیا، جس سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ بچوں کو اسکول جانے میں دشواری پیش آرہی ہے ، والدین کا کہنا ہے کہ دھند میں اضافہ ہونے کے باعث رات گئے بجلی کی لوڈشیڈنگ کا سلسلہ شروع کردیا گیا ہے ، جس کے باعث بچوں کو اسکول روانہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کو چاہئے کہ شدید ٹھنڈ کے پیش نظر سرکاری و پرائیویٹ اسکولز کو ایک ہفتے کے لئے بند کیا جائے اور ایک ہفتے کے اندر موسم میں تبدیلی نہیں آتی تو چھٹیوں میں مزید اضافہ کیا جائے ، کیونکہ شدید ٹھنڈ کے باعث بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

دوسری جانب سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی چکن، انڈے ، ڈرائی فروٹ سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کردیا گیا، متعلقہ انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں اس صورتحال پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر لنڈے کی دکانوں ا ور اسٹالوں پر پرانے اور گرم کپڑے خریدنے والوں کا رش لگا ہوا ہے ۔ دوسری جانب صبح کے وقت قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی آمد ورفت میں ڈرائیوروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا، تاہم موٹر وے پولیس کی جانب سے فوگ بڑھ جانے پر ڈرائیوروں کو غیر ضروری سفر سے قبل ہی محفوظ مقام پر کھڑا کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

3اضلاع میں 586 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ

کاشتکاروں اور فیکٹری مالکان کے مذاکرات کینوکاریٹ رواں ہفتے کیلئے 1600 روپے طے

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بناسپتی گھی، چینی اور دیگر ناقص اجزا سے کھویا بنانے والا یونٹ سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن