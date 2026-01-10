صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:شیر تالپور ٹاؤن کے ملازمین کاتنخواہ کٹوتی کیخلاف دھرنا

  کراچی
میرپور خاص:شیر تالپور ٹاؤن کے ملازمین کاتنخواہ کٹوتی کیخلاف دھرنا

تنخواہ عدم ادائیگی، پنشن اضافے پرعمل نہ کرنے پرچیئرمین کے دفتر کے سامنے بیٹھ گئےدفاتر کی تالا بندی، چیئرمین کیخلاف نعرے ، مطالبات منوانے کیلئے احتجاج بڑھانے کاانتباہ

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)ٹاؤن میر شیر محمد تالپور کے ملازمین نے ٹاؤن چیئرمین ولی محمد ناریجو کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ انہوں نے دفاتر کی تالا بندی کی، اور چیئرمین کیخلاف نعرے لگائے ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ ملازمین کو شدید مالی مشکلات میں دھکیل رہی ہے ، ایپکا رہنما مظہر علی عباسی نے الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ ٹاؤن کے 38 ملازمین کو 10 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں، جن ملازمین کو تنخواہیں دی گئیں ان میں بھاری کٹوتی کی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جولائی 2025 سے تنخواہوں میں 12 فیصد اور پنشن میں 8 فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اس پر بھی تاحال عملدرآمد نہیں کیا گیا، اسی طرح سالانہ انکریمنٹ بھی روک دیا گیا ہے۔

مظہر عباسی کے مطابق دسمبر 2026 کی تنخواہوں میں سے جبری 12 ہزار سے 35 ہزار روپے تک کی کٹوتی کی گئی جو سراسر ناانصافی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کٹوتی کی وجوہات کے حوالے سے نہ تو ٹاؤن چیئرمین اور نہ ہی کسی ٹاؤن افسر نے کوئی وضاحت دی ہے ، جس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ملازمین کے ساتھ روا رکھا جانے والا یہ رویہ کرپشن کا حصہ ہے اور مختلف حربوں سے ملازمین کو ذہنی اور مالی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر ملازمین کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ڈویژن تک پھیلا دیا جائے گا۔

 

