صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپا واقعہ ،مقدمے کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب

  • کراچی
نیپا واقعہ ،مقدمے کی درخواست پر وکلا سے دلائل طلب

میئر ،واٹر بورڈ ، بی آر ٹی کنٹریکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی استدعا کی گئیقتل بالسبب کے ساتھ قتل عمد کی سیکشن 302بھی لگانا چاہیے ،درخواست گزار

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرقی کی عدالت نے نیپا کے قریب مین ہول میں گر کر کم سن ابراہیم کے جاں بحق ہونے پرمیئر کراچی ، ٹاؤن چیئرمین، واٹر بورڈ اور بی آر ٹی کنٹریکٹر کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست پر میئر کراچی اور دیگر فریقین کے وکلا سے دلائل طلب کر لیے ۔ عدالت نے درخواست گزار کے دلائل مکمل ہونے پر سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی ہے ۔ دوران سماعت درخواست گزار شیخ ثاقب احمد ایڈووکیٹ کی جانب سے عدالت میں دلائل دیئے گئے ۔ درخواست گزار کااپنے دلائل میں کہنا تھاکہ ایک جرم ہوا ہے پولیس کو سیکشن 154 کا بیان لے کر مقدمہ درج کرنا چاہیے۔

پولیس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ والدین قانونی کاروائی نہیں چاہتے ، لیکن سپریم کورٹ کہتا ہے کہ اگر جرم ہوا ہے تو کوئی بھی شخص اس پر مقدمہ کروا سکتا ہے ، معافی تلافی بھی ہو تو وہ سیکشن 345 کے تحت ہوتی ہے مقدمے اندراج کے بعد، مقدمے میں قتل بالسبب کے ساتھ قتل عمد کی سیکشن 302 بھی لگانا چاہیے ، مارنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن فریقین کو معلوم تھا اس عمل سے کسی کی جان جا سکتی ہے ، یہ موقف اپناتے ہیں کہ ڈھکن لگایا تھا لیکن وہ ہیروئنچی لے گئے ، لیکن یہ انکا فرض ہے کہ ڈھکن لگانے کے بعد اس کا خیال بھی کیا جائے ۔ عدالت نے درخواست گزار کے دلائل مکمل ہونے پر سماعت 19 جنوری تک ملتوی کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ خاموش ، آٹا و گندم کی قیمتیں بے قابو

فیصل آباد میں 5 نئی تحصیلوں کے قیام کی سمری ارسال

مسنگ مین ہولز اور ٹوٹی سلیب فوری کور کرنے کا حکم

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ،ہدایات جاری

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن