پانی کی فراہمی آج سے 4روز کے لیے معطل
اولڈ پپری پرنئی لائن کو واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام ہوگاشہر کو یومیہ تقریباً 60 ملین گیلن پانی کی عارضی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ہفتے (آج)سے 4 روز کیلئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا ، جس سے مختلف علاقے متاثر ہوں گے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی واٹر سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ (ڈبلیو ای ایس ایس آئی پی)کے تحت اولڈ پپری مین پر بچھائی گئی نئی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام آج سے شروع ہوگا۔منصوبے پر جاری کام 13 جنوری بروز منگل تک مکمل کر لیا جائے گا۔منصوبے کی تکمیل کے لیے اولڈ پپری پمپنگ اسٹیشن کو 96 گھنٹے کے لیے بند رکھا جائے گا، جس کے باعث پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔اس دوران ملیر، شاہ فیصل اور ماڈل زون ٹاؤن کے بعض علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔
کام کے دوران لانڈھی اور شیرپاؤ میں ہائیڈرنٹس بھی بند رہیں گے اور لائن کو فعال کرنے کے لیے موجودہ نظام سے منسلک کرنے کے ساتھ جدید والوز نصب کیے جائیں گے ۔پرانی پپری پمپنگ اسٹیشن کی بندش کے باعث شہر کو یومیہ تقریباً 60 ملین گیلن پانی کی عارضی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا مینٹی ننس کے باعث مجموعی فراہمی میں عارضی کمی کے باوجود شہر کو یومیہ تقریباً 590 ملین گیلن پانی کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔مینٹی ننس اور انٹرکنکشن کے باعث ملیر ، شاہ فیصل، ماڈل زون ٹاؤن کے کچھ علاقوں سمیت ایس پی ایل اور پی آئی اے میں فراہمی عارضی طور پر متاثر رہے گی جبکہ لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس بھی عارضی طور پر بند رہیں گے ۔