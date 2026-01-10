صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانی کی فراہمی آج سے 4روز کے لیے معطل

  • کراچی
اولڈ پپری پرنئی لائن کو واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام ہوگاشہر کو یومیہ تقریباً 60 ملین گیلن پانی کی عارضی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ہفتے (آج)سے 4 روز کیلئے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان کردیا گیا ، جس سے مختلف علاقے متاثر ہوں گے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی واٹر سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ (ڈبلیو ای ایس ایس آئی پی)کے تحت اولڈ پپری مین پر بچھائی گئی نئی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام آج سے شروع ہوگا۔منصوبے پر جاری کام 13 جنوری بروز منگل تک مکمل کر لیا جائے گا۔منصوبے کی تکمیل کے لیے اولڈ پپری پمپنگ اسٹیشن کو 96 گھنٹے کے لیے بند رکھا جائے گا، جس کے باعث پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔اس دوران ملیر، شاہ فیصل اور ماڈل زون ٹاؤن کے بعض علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوگی۔

کام کے دوران لانڈھی اور شیرپاؤ میں ہائیڈرنٹس بھی بند رہیں گے اور لائن کو فعال کرنے کے لیے موجودہ نظام سے منسلک کرنے کے ساتھ جدید والوز نصب کیے جائیں گے ۔پرانی پپری پمپنگ اسٹیشن کی بندش کے باعث شہر کو یومیہ تقریباً 60 ملین گیلن پانی کی عارضی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا مینٹی ننس کے باعث مجموعی فراہمی میں عارضی کمی کے باوجود شہر کو یومیہ تقریباً 590 ملین گیلن پانی کی فراہمی جاری رکھی جائے گی۔مینٹی ننس اور انٹرکنکشن کے باعث ملیر ، شاہ فیصل، ماڈل زون ٹاؤن کے کچھ علاقوں سمیت ایس پی ایل اور پی آئی اے میں فراہمی عارضی طور پر متاثر رہے گی جبکہ لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس بھی عارضی طور پر بند رہیں گے ۔ 

 

