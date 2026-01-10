صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت تمام اکائیوں کی فلاح و بہبودکی خواہاں ،صوبائی وزیر

  • کراچی
حکومت تمام اکائیوں کی فلاح و بہبودکی خواہاں ،صوبائی وزیر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ترقی نسواں شاہینہ شیر علی نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انکی فنی و پیشہ ورانہ تربیت نہایت اہم ہے۔۔۔

 پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت معاشرے کی تمام اکائیوں کی فلاح و بہبود، ترقی اور شمولیت کی خواہاں ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ای کمپلیکس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ملیر میں بینظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کے تربیتی پروگرام فیز 16 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر صہیب شاہد ، جہانزیب کمال بھی موجود تھے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

3اضلاع میں 586 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ

کاشتکاروں اور فیکٹری مالکان کے مذاکرات کینوکاریٹ رواں ہفتے کیلئے 1600 روپے طے

واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی و تنصیب کا جائزہ اجلاس

کمشنر سرگودھا کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا دورہ

ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کا ڈسٹرکٹ پبلک سکول بھکر کا دورہ

بناسپتی گھی، چینی اور دیگر ناقص اجزا سے کھویا بنانے والا یونٹ سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن