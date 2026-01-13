صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

100سے زائد وارداتو ں میں ملوث دوملزمان گرفتار

  • کراچی
100سے زائد وارداتو ں میں ملوث دوملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل (اے وی ایل سی)پولیس نے 100 سے زائد ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث دو ملزمان گرفتار کرکے لیپ ٹاپ، موبائل فون اور موٹر سائیکلیں برآمدکرلیں۔

 ملزمان چوری شدہ موٹر سائیکلوں اور چھینے گئے موبائل فون کو بلوچستان کے علاقے حب لے جا کر فروخت کرتے ہیں ملزمان کے قبضے سے ملنے والی دو موٹر سائیکلوں میں سے ایک تھانہ زمان ٹاؤن کی حدود سے جبکہ دوسری تھانہ فیروز آباد کے علاقے سے چوری شدہ ہے برامد بیش قیمت موبائل فون میں سے ایک آئی فون جبکہ دوسرا انفینکس ہے اور دونوں منگو پیر کے علاقے سے ملزمان نے ایک واردات کے دوران چھینے تھے گرفتار ملزمان کی شناخت صدام حسین ولد کریم بخش اور تابش ولد غلام کے نام سے ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس