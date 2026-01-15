صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دڑو :ڈاکوؤں کی اسپتال آنیوالے مریض، ورثا سے لوٹ مار

  • کراچی
دڑو :ڈاکوؤں کی اسپتال آنیوالے مریض، ورثا سے لوٹ مار

تیمارداروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، واقعہ کے خلاف خاصخیلی برادری کا احتجاجڈاکو سرعام سڑکوں پر لوٹ مارکررہے ،کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں،متاثرین

دڑو (نمائندہ دنیا) دڑو، بیلو روڈ پر مسلح ڈاکوؤں کی علاج کے لئے آنے والے مریض اور ورثا سے لوٹ مار اور تشدد، واقعہ کے خلاف متاثرین نے احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق دڑو کے قریب بیلو روڈ ،وارسانی شاہ اسٹاپ پر 4 مسلح ڈاکوؤں نے مریض کو لیکر علاج کے لئے آنے والے پک اپ میں سوار خاصخیلی برادری کے لوگوں کو یرغمال بنا کر ہزاروں روپے نقدی اور موبائل فون لوٹ لئے اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد فرار ہو گئے ۔ خاصخیلی برادری کی جانب سے نور محمد خاصخیلی اور دیگر کی قیادت میں بیلو، دڑو روڈ پر واقعہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی۔

اس موقع پر دیہاتیوں نے الزام لگایا کہ بیلو پولیس کی نااہلی سے بدامنی میں اضافہ ہوا ہے ، سڑکیں ڈکیتوں اور چوروں کے حوالے کر دی گئی ہیں، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گلو خاصخیلی نامی بیمار شخص کو علاج کے لیے دڑو اسپتال لائے تھے کہ مسلح افراد نے گاڑی روک کر تمام رقم اور موبائل فون لوٹ لئے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دڑو بیلو روڈ اب ہر کسی کے لیے غیر محفوظ ہو چکا ہے ، جرائم پیشہ گروہ وارداتیں کر رہے ہیں، پولیس صرف منشیات فروشوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے ، مسلح افراد سرعام سڑکوں پر ڈکیتی کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فٹ پاتھ پر موٹر سائیکل چلانے والوں کیخلاف کارروائی کا حکم

نوجوان وکلا کیلئے اکیڈمی بنا ئی جائیگی :صدر سیالکوٹ بار

علی پورچٹھہ :بس سٹینڈ پر پینے کا پانی نہ واش روم کی سہولت

منڈی بہاؤالدین:جماعت اسلامی نے عوامی ریفرنڈم کے شیڈول کا اعلان کر دیا

بزمِ اہلِ سخن کامونکے کے زیرِ اہتمام صدائے جالب کے عنوان سے ادبی تقریب

سیالکوٹ:2 نوجوان کا نہم کے طالبعلم پر ڈنڈوں سے تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مستقبل کا وفاقی دارالحکومت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ایک پارک سے جڑی یادیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
یادِ رفتگاں: ڈاکٹرمحمد کمال اور مولانا فضل الرحیم
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟ … (2)
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر… (2)
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
معراج النبیﷺ کے مشاہدات …(1)
مفتی منیب الرحمٰن