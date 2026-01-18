صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:غیر قانونی آتشبازی کا سامان بیچنے والوں کیخلاف کارروائی

  • کراچی
حیدر آباد:غیر قانونی آتشبازی کا سامان بیچنے والوں کیخلاف کارروائی

پاکستان چوک پر حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث 3 دکانیں سیل کی گئیںبڑی مقدار میں آتش بازی کا مواد ضبط، گنجان آبادی میں اجازت نہیں دینگے ، انتظامیہ

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)ڈپٹی کمشنر حیدرآباد و کنٹرولر سول ڈیفنس زین العابدین میمن اور اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ سٹی سید نور حسین کی ہدایات پر شہر میں غیر قانونی آتش بازی کا سامان بیچنے والوں کیخلاف مشترکہ کارروائی کی گئی۔ایڈیشنل کنٹرولر سول ڈیفنس ثاقب علی کی قیادت میں سول ڈیفنس کی ٹیم نے اسسٹنٹ مختارکار تعلقہ سٹی عمران کے ہمراہ پاکستان چوک میں معائنہ کیا۔ کارروائی کے دوران تین آتش بازی کی دکانیں حفاظتی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائی گئیں، جنہیں فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔

عوامی تحفظ کو یقینی بنانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے بڑی مقدار میں آتش بازی اور خطرناک مواد ضبط کر لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ خاص طور پر گنجان آباد علاقوں میں آتش بازی کی غیر قانونی فروخت اور ذخیرہ اندوزی کی صورت قبول نہیں ہے ، ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور جان و مال کے تحفظ کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے قبل ہی بروقت کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سوہنا پنجاب پروگرام کے تحت کئ شہروں میں بیک وقت ترقیاتی سکیموں کا آغاز

کامونکے: تنخواہیں نہ ملنے پر عملہ صفائی کی ہڑتال

سوک کلاں میں انسداد تجاوزات آپریشن، راستہ واگزار

اے سی سٹی ، پیرا فورس کو ماڈل بازار ریگولیٹ کرنے کاحکم

وزیرآباد، علی پور چٹھہ:منشیات سرعام فروخت ، نوجوان متاثر

توصیف عبداﷲ گجرات چیمبر کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے رنیول کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل